Боррель анонсировал встречу глав МИД стран Евросоюза в Киеве

«Я уверен, что это будет сделано к концу года. Не ожидайте завтра конкретных решений, завтра пройдет неформальное заседание Совета ЕС, а неформальные встречи направлены на политическую дискуссию, а не на принятие конкретных решений», — сказал он, отвечая на вопрос о выделении Украине помощи в €20 млрд до конца 2027 года.