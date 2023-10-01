В Киеве рассказали о работе с США над включением в бюджет помощи Украине

Киев работает с американской стороной над тем, чтобы бюджет США на следующий финансовый год включал помощь для Украины, сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

Он подчеркнул, что украинские власти активно работают с Вашингтоном, чтобы новое бюджетное решение США включало новые средства для помощи Украине, передает ТАСС.

В субботу американский президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства США на 45 дней. Документ не включает поддержку Украины. При этом он заявил, что Штаты не должны прекращать поддержку Киева. Байден заметил, что ждет от Конгресса «полной приверженности» дальнейшему оказанию помощи Киеву «в этот критический момент».

Накануне проект временного финансирования правительства, который не включает помощь Украине, был одобрен сначала Палатой представителей, а затем и Сенатом США.