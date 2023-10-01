В Армении сообщили о завершении процесса эвакуации из Нагорного Карабаха

Большинство жителей Нагорного Карабаха покинуло территорию непризнанной республики, пишет пресс-служба кабмина Армении на официальном сайте.

В пресс-службе пояснили, что по состоянию на 1 октября число вынужденных переселенцев составило 100 483, мост Хакари пересекли 21 079 транспортных средств, регистрацию прошли 84 408 человек.

За последние сутки в Армению прибыло только 46 человек. Таким образом, процесс переселения практически завершен, уточнили в кабмине.

В ведомстве подчеркнули, что каждому вынужденному переселенцу из Нагорного Карабаха будет выделено 40 000 драмов (9,9 тыс. рублей) на аренду жилья и 10 000 драмов (2476 рублей)на оплату коммунальных услуг.

Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян заметил, что программа по выделению денежных средств беженцам не распространяется на людей, у которых есть жилье в Армении.

Предоставленным государством жильем воспользовались 45 516 вынужденных переселенцев, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в НКР. Власти непризнанной республики после суток интенсивных боевых действий подписали капитуляцию.