США попросили Украину 45 дней не допускать коррупционных скандалов

«К нам одна главная публичная претензия: коррупция. Честно, даже значительно преувеличено и это не очень справедливо. Но с этим надо было дискутировать до того, как проблема приобрела такой масштаб. Сейчас уже как есть. Поэтому эти 45 дней и все время нужно пройти без никакого большого коррупционного скандала», — написал Железняк, отметив, что украинской стороне это сообщили напрямую.