Киев прокомментировал информацию о предложении НАТО отказаться от территорий

«Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений ни со стороны НАТО, ни со стороны каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было», — заявил дипломат.

В августе начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что конфликт с Россией решится, если Украина откажется от территории и получит взамен членство в альянсе. Однако позже он отказался от своих слов, отметив, что они были «частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине». По словам Йенссена, ему не следовало так говорить.