Поток мигрантов в ФРГ слишком мощный, заявил в интервью медиагруппе RND канцлер Германии Олаф Шольц.

Вызывает возмущение тот факт, заметил канцлер, что свыше 70% прибывающих в страну мигрантов побывали до приезда в Германию в одной из стран ЕС. Вместе с тем, уточнил он, власти этих государств не зарегистрировали беженцев.

Шольц отметил, что на фоне этого Берлин выступает за усиление внешних границ Европы, поддерживает планы ЕС о проведении регистрации в тех странах, в которые непосредственно прибывают мигранты.

По его словам, власти Германии ввели дополнительные меры по охране границ с Австрией, достигли договоренностей о совместном контроле границ со Швейцарией и Чехией.

Варшаве, подчеркнул канцлер, следует прекратить продажу виз в диппредставтительствах, следить за тем, чтобы мигранты не попадали в Германию со стороны Польши.

Отказ в предоставлении убежища, заметил Шольц, означает, что мигранту потребуется после получения официального уведомления покинуть страну.