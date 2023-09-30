В Ереване началась акция в поддержку арестованного Баку Варданяна

В Ереване у здания хранилища древних рукописей Матенадарана началась акция в поддержку миллиардера Рубена Варданяна, бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом пишет ТАСС.

Военные Азербайджана 19-20 сентября провели операцию в НКР. За сутки им удалось подавить сопротивление ополчения Карабаха и вынудить власти республики капитулировать.

После завершения военной операции Баку разрешил жителям НКР покинуть территорию региона. Вместе с тем, Азербайджан тщательно проверяет всех выезжающих.

За несколько дней силовики задержали Варданяна, а также бывшего командующего армией обороны НКР Левона Мнацаканяна, экс-начальника штаба армии обороны Давида Манукяна, бывшего главу МИД НКР Давида Бабаяна.

«Рубен Варданян и наши другие соотечественники должны быть немедленно выпущены на свободу», — потребовал актер театра и кино Вардан Петросян.

Артист отметил, что властям Армении следует предпринять все необходимые меры к тому, чтобы освободить задержанных политиков и военных.

Напомним, что Варданян — известный российский предприниматель. Он основал компанию «Тройка диалог», был первым президентом школы управления «Сколково».