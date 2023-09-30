В Ереване началась акция в поддержку арестованного Баку Варданяна

В Ереване проходит акция в поддержку арестованного Баку Рубена Варданяна
В Ереване у здания хранилища древних рукописей Матенадарана началась акция в поддержку миллиардера Рубена Варданяна, бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом пишет ТАСС.
Военные Азербайджана 19-20 сентября провели операцию в НКР. За сутки им удалось подавить сопротивление ополчения Карабаха и вынудить власти республики капитулировать.
После завершения военной операции Баку разрешил жителям НКР покинуть территорию региона. Вместе с тем, Азербайджан тщательно проверяет всех выезжающих.
За несколько дней силовики задержали Варданяна, а также бывшего командующего армией обороны НКР Левона Мнацаканяна, экс-начальника штаба армии обороны Давида Манукяна, бывшего главу МИД НКР Давида Бабаяна.
«Рубен Варданян и наши другие соотечественники должны быть немедленно выпущены на свободу», — потребовал актер театра и кино Вардан Петросян.
Артист отметил, что властям Армении следует предпринять все необходимые меры к тому, чтобы освободить задержанных политиков и военных.
Напомним, что Варданян — известный российский предприниматель. Он основал компанию «Тройка диалог», был первым президентом школы управления «Сколково».
В сентябре 2022 года бизнесмен заявил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В декабре 2022 года его заявление о выходе из гражданства РФ было удовлетворено.