Критик Кремля предрек неминуемую катастрофу для Украины из-за решения США

Временное закрытие правительства США (шатдаун — прим. URA.RU) из-за разногласий по поводу бюджета приведет к неминуемой катастрофе для Украины. И это станет победой для президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил давний критик Кремля, финансист Билл Браудер.

«Закрытие правительства США повлияет почти на все: от внутренних служб США до военных действий на Украине. Шатдаун правительства является неминуемой катастрофой для Киева, что даст Путину победу», — заявил Билл Браудер, его слова передает издание Newsweek.

Он также отметил, что пока не ясно, как неработающее правительство США повлияет на Украину: Штаты могут отказать Киеву в новых поставках вооружений или замедлить уже обещанные.

Правительство США может закрыться из-за разногласий в Конгрессе. Дело в том, что во время обсуждения бюджета на год 232 конгрессмена из Демократической партии и 21 республиканец высказались против продления финансирования работы федерального правительства до 31 октября, передает Pravda.ru. Если президент США Джо Байден не вмешается в ситуацию, то правительство прекратит свою работу. В Штатах финансовый год завершается 1 октября.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США будут продолжать поддерживать Украину даже при неработающем правительстве. Однако при этом страна столкнется с проблемой собственной боеготовности. В сентябре администрация Байдена пыталась продвинуть в Конгрессе идею дать Украине 24 миллиарда долларов. 22 сентября Киев получил деньги, однако в 70 раз меньше.