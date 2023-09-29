Фанаты «Гарри Поттера» символически попрощались с актером Гэмбоном
Фанаты серии фильмов и книг о Гарри Поттере символически попрощались с актером Майклом Гэмбоном, сыгравшим директора Школы чародейства и волшебства «Хогвартс» Альбуса Дамблдора. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Поклонники традиционно подняли волшебные палочки с фонариками перед зданием Хогвартса в тематическом парке, который находится в Орландо, тем самым почтив память артиста, пишет газета «Известия».
Информацию о том, что на 83-м году жизни скончался актер Майкл Гэмбон, накануне сообщили его супруга и сын, которые передали скорбную весть через публициста Клэр Доббс. Актер скончался в больнице после приступа пневмонии.
Карьера Гэмбона началась с театральной постановки «Отелло» в Дублине в 1962 году. В числе наиболее известных ролей актера такие картины, как «Сонная лощина», «Инсайдер» и «Госфорд-парк». Роль великого волшебника профессора Дамблдора Гэмбон сыграл в шести фильмах о Гарри Поттере, после того как скончался другой исполнитель роли — Ричард Харрис.