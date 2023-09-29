Шотландский балет сделает Золушку темнокожим мужчиной

«Мы все знаем и любим классическую историю о Золушке, но новая версия перенесет нас в удивительный перевернутый мир, где мужская партия (ранее более стоический персонаж) представляет собой сложную смесь уязвимости и устойчивости, а женская (где девушка обычно довольно робкая и забитая на протяжении большей части оригинального балета) сильна и полна харизмы…» — говорит исполнитель мужской партии Бруно Мичиарди.