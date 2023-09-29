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Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН

Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана по делу о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван просит о принятии мер, говорится в заявлении суда. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН
© RT на русском

В Евлахе 29 сентября началась очередная встреча делегации Азербайджана с представителями армян Карабаха.

По данным агентства APA, стороны обсуждают вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян в общество Азербайджана.