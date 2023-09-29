Пока вы не уснули: новые правила въезда граждан Украины в РФ и усиление сил НАТО в Косове

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Путин установил перечень документов для въезда граждан Украины в РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, которым оговаривается, что те имеют право въехать на российскую территорию, даже если срок действия их документов истек. Указ опубликован на портале правовой информации.

Совет НАТО разрешил использование в Косове дополнительных сил KFOR

EPA/TACC

Совет НАТО разрешил использование в Косове дополнительных сил в рамках контингента Сил НАТО для Косова (KFOR) для стабилизации ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

«С мая мы усилили присутствие сил KFOR. Вчера Североатлантический совет разрешил дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию», — говорится в документе.

Правительство внесло в Думу проект бюджета до 2026 года: главное

Правительство РФ 29 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2024-2026 годы, сообщается на сайте кабмина. В правительстве подчеркнули, что одним из основных приоритетов проекта стала адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми. В трехлетнем бюджете предусмотрели расходы на единые пособия в 4,4 триллиона рублей. Эти средства будут распределены среди более чем десяти миллионов россиян.

ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Центробанк России продлил еще на шесть месяцев, до 31 марта 2024 года, ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора. По данным Банка России, ограничения «будут действовать с 1 октября».

Ученые обнаружили человеческие популяции, которые исчезли 50 лет назад

Unsplash

Исследовательская команда отправилась в отдаленный и многонациональный район ангольской пустыни Намиб, чтобы найти в современных популяциях признаки, которые могли бы помочь в раскрытии генетической структуры Африки до возникновения сельского хозяйства. Ей удалось обнаружить группы, которые считались исчезнувшими более 50 лет назад, передает Popularmechanics.com.

Чемпионка Европы отдала мошенникам миллион рублей

Трехкратная чемпионка Европы в прыжках в воду Юлия Тимошинина лишилась крупной суммы денег, доверившись мошенникам, которые заявили, что действуют от имени президента Российской федерации прыжков в воду. Об этом пишет Telegram-канал SHOT. По информации канала, 50-летней спортсменке пришло сообщение от якобы главы Российской федерации прыжков в воду Станислава Дружинина. В сообщении с фейкового аккаунта было написано, что скоро с Тимошининой свяжется куратор федерации «по важному вопросу».

Власти Литвы потребовали вывезти из страны авто с российскими номерами

В таможне Литвы сообщили, что владельцы авто с российскими номерами должны вывезти машины за пределы страны и Евросоюза в течение полугода. Разъяснения опубликованы на сайте таможни. Таможенники подчеркнули, что автомобили с российскими номерами, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть страну в течение шести месяцев со дня прибытия.

АвтоВАЗ предупредил об изменении цен с нового года

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о планах компании удержать стоимость самой бюджетной комплектации Lada Granta до конца года, передает РИА Новости. При этом, по его словам, цену после этого изменят. Уровень роста будет зависеть от инфляции, добавил глава АвтоВАЗа.

Антидопинговые власти США заявили о «манипуляции русских» в деле Валиевой

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал манипуляцией перенос слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает USA Today. Слушания по делу Валиевой должны были пройти в CAS с 26 по 29 сентября. В суде объяснили перенос подготовкой новой документации, которую должны изучить все заинтересованные стороны. Новые заседания назначили на 9 и 10 ноября.

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