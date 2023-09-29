В США умерла старейшая в стране женщина-сенатор
В возрасте 90 лет умерла Диана Файнштейн — старейшая в стране женщина-сенатор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
При жизни Файнштейн стала первой в истории женщиной-мэром Сан-Франциско, а также первой женщиной в верхней палате конгресса от штата Калифорния. При этом политик имела русско-еврейское происхождение — её мать была православной русской, а отец евреем.
Файнштейн начала свою работу сенатором в 1992 году и оставалась на посту до самой смерти. Даже после резкого ухудшения здоровья она отказывалась покидать кресло сенатора.
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