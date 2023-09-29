В МИД Украины ответили на сомнения Орбана в членстве Киева в ЕС

«Когда мы будем обсуждать будущее Украины в Брюсселе, у нас не получится избежать вопроса, можем ли мы серьезно задумываться о членстве такой страны. Можно ли начинать переговоры со страной, которая находится в состоянии войны? Мы не понимаем, какова территория этой страны, потому что она все еще воюет, и не знаем, каково ее население, потому что это население выезжает», — сказал Орбан.