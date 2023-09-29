Словакия раскритиковала заявление автора Politico о путанице со Словенией

Постоянное представительство Словакии в ЕС сочло неуважением заявление автора Politico, что страну часто путают со Словенией, так как она не играет большой роли в ЕС. Комментарий появился в аккаунте представительства в соцсети X (ранее Twitter).

Автор Politico Мэтью Карничинг в своей статье под названием «Почему выборы в Словакии не имеют большого значения» прокомментировал опросы, предсказавшие победу на выборах в стране партии Smer бывшего премьера Роберта Фицо. Политик выступает против санкций и поставок оружия Украине.

Как отметил Карничинг, в ЕС и Британии с опасением встречают новости о лидерстве «русофила» Фицо, в The Guardian, к примеру, вышла статья, в которой подчеркивается, что «Словакия имеет гораздо большее значение, чем думает Европа».

«Если Словакия, страна с населением около 5,5 миллиона человек, имеет такое большое значение, то почему так много людей (включая Сильвио Берлускони и Джорджа Буша-младшего) путают ее со Словенией?» - возразил на это Карничинг.

Он заявил, что Словакия «всегда была чем-то вроде захолустья», а ее «синдром маленького человека» порождал недоверие к внешним силам, будь то австрийские, чешские, польские, венгерские или американские. По его мнению, Фицо умело это использует, однако с учетом зависимости страны от ЕС его приход к власти «в конечном итоге не будет иметь большого значения».