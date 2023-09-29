В Киеве суд арестовал имущество обвиняемого в госизмене депутата Рады Шуфрича

Печерский суд Киева арестовал все имущество народного депутата Нестора Шуфрича, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщил украинскому изданию «Страна.ua», его адвокат Александр Тананакин.

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Как рассказал адвокат, под арест попало и имущество нардепа, которое было вывезено из дома во время обыска. При этом Тананакин отметил, что не все вещи, которые забрали во время следственных действий в доме Шуфрича, принадлежало ему.

Ранее Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене. В тот же день суд в Киеве избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. По данным расследования, чиновник тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимира Сивковича, который, по версии следствия, является агентом ФСБ.