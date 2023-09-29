Трамп подал в суд на экс-разведчика после обвинения в сговоре с РФ

Трамп подал в суд на экс-разведчика Британии после обвинения в сговоре с РФ
Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на бывшего сотрудника разведывательной службы MI6 Великобритании Кристофера Стила. Как сообщает издание Independent со ссылкой на судебные документы, причиной стали обвинения о сговоре американского политика с Россией.
Напомним, что после президентских выборов 2016 года правительство США начало расследование в отношении Дональда Трампа. Основанием для этого стали заявления Стила, который утверждал, что на тот момент действующий президент Соединенных Штатов находится в сговоре с РФ.
По информации издания, Трамп подал иск о «защите данных» против бывшего сотрудника спецслужб и его консалтинговой фирмы Orbis Business Intelligence. Первое слушание состоится 16 октября 2023 года. Политик на нем присутствовать не будет.
В 2018 году Трамп заявлял, что расследования «российского вмешательства» в выборы стоили ему 25 пунктов в рейтинге общественного мнения. В использовании надуманных аргументов он обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера и «17 разгневанных демократов», которые пытались таким образом подорвать позиции Республиканской партии США.