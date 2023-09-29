В Канаде сообщили, что поддерживают контакт с Украиной по поводу инцидента с нацистом

Канада поддерживает тесный контакт с Украиной в связи с появлением нациста Ярослава Хунки (Гуньки) в канадском парламенте и намерена оказывать помощь Киеву, несмотря на произошедшее. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления в Монреале.

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"Очевидно, с того ужасного инцидента, который произошел в пятницу (22 сентября - прим. ТАСС), мы поддерживаем тесный контакт с нашими украинскими друзьями и партнерами", - приводит слова премьера газета The Globe and Mail.

Оттава заверила Киев, что, несмотря на произошедшее, "продолжит безоговорочно оказывать помощь" Украине столько, "сколько потребуется", подчеркнул Трюдо. Он также упомянул, что Канада уже потратила 9,5 млрд канадских долларов (около $7 млрд) на военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине.

По словам пресс-секретаря министра иностранных дел Канады Эмили Уильямс глава внешнеполитического ведомства Мелани Жоли поддерживает связь с украинским коллегой Дмитрием Кулебой после скандала, пишет издание. Как передал источник газеты, вице-премьер Канады Христя Фриланд, у которой украинские корни, общается по этому вопросу с высокопоставленными чиновниками Украины.