Кеннеди-младший пообещал завершить конфликт на Украине за 100 дней

"Журнал истеблишмента Foreign Relations сигнализирует о следующем этапе эскалации войны на Украине: размещении военных советников США на местах. Они забыли, как мы ввязались во Вьетнам? Но на этот раз противник - не Вьетконг. Это Россия, обладающая ядерным оружием", - отметил политик.



"В течение 100 дней моего президентского срока эта война закончится. Причем на лучших условиях, чем кто-либо мог обоснованно ожидать", - утверждает он.