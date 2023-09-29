Пока вы спали: возможные новые выплаты россиянам и атака БПЛА на Курскую область

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Посол в Италии обозначил действия Рима в ходе конфликта на Украине

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Российский посол в Италии Алексей Парамонов заявил, что Рим стал опосредованным участником конфликта на Украине, сообщает «Газета.ру».

По его словам, итальянские власти включились «во все возможные антироссийские действия». Речь идет о поставках вооружений и разведывательных данных Киеву, распространении антироссийской украинской пропаганды и так далее.

Как отметил дипломат, несмотря на огромный ущерб, который понесли отношения России и Италии с 2022 года, точка невозврата все еще не пройдена и существует шанс на восстановление дружбы.

Движение машин по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после временной приостановки, сообщает «Лента.ру».

Вечером 28 сентября, стало известно о закрытии движения. Мера действовала до 6:00 29 сентября.

Причины такого решения не уточнялись.

В Курской области из-за атаки БПЛА обесточены пять населенных пунктов

Беспилотный летательный аппарат Украины сбросил два взрывных устройства на электрическую подстанцию в слободе Белой в Курской области, сообщает ТАСС.

В результате пять населенных пунктов, в том числе больница, оказались без электроснабжения. На одном из трансформаторов произошел пожар.

Как только станет безопасно, ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения.

Прожившим в долгом браке россиянам захотели выплачивать по 10 тысяч рублей

Существующую в Хакасии меру поддержки пар, долго находящихся в браке, следует распространить на федеральном уровне, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину.

По ее словам, в каждом ЗАГСе есть такие книги, куда вносятся семьи-долгожители. Проводится мероприятие, прожившие долго вместе супруги приглашаются в ЗАГСы, их имена торжественно вносятся в эту летопись, они получают 10 тысяч от главы республики.

По словам депутата, данная инициатива будет распространяться на федеральный уровень.

Необходимость диалога с Россией по Украине обсуждается на Западе

В кулуарах западных стран активно обсуждается необходимость урегулирования конфликта вокруг Украины путем диалога, о чем ранее говорил бывший президент Франции Николя Саркози, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на бывшего французского посла в США Жерара Аро.

По его словам, заявления Саркози фактически отражают обсуждаемые в кулуарах канцелярий и генеральных штабов идеи о необходимости переговоров.