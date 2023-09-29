Владимиру Зеленскому следует согласиться на территориальные уступки ради достижения мира, Роберт Фарли в статье для 19FortyFive.

По его словам, такой поступок стал бы величайшим актом мудрости. При этом Фарли признал, что подобное решение вызовет негативную реакцию у сторонников Зеленского и пошатнет его политическое влияние.

Журналист также рассказал, что большинство украинцев, с которыми он общался, сомневаются в способности Зеленского решить послевоенные проблемы, с которыми столкнется Украина.