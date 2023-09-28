В США заявили о недостатке улик по делу об импичменте Байдену

Свидетели по делу об импичменте президенту США Джо Байдену заявили на слушаниях в Комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса страны о недостатке улик. Об этом сообщает ТАСС.

На слушаниях председатель комитета Джеймс Комер заявил, что законодатели имеют свидетельства участия Байдена в коррупционных схемах и злоупотребления им служебными полномочиями в период пребывания в должности вице-президента США в 2009-2017 годах, но не смог предоставить прямых свидетельств этому. На этом фоне председатель юридического комитета представителей Палаты представителей Конгресса Джим Джордан и глава комитета по доходам и расходам Джейсон Смит настаивали, что оснований для обвинения президента страны в причастности к коррупционным схемам в период пребывания в должности вице-главы государства на данный момент недостаточно и требуется продолжить расследование по этому делу.

Речь идет об инициированном в начале сентября спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти разбирательстве перед возможным объявлением голосования по импичменту Байдену. В его рамках должны установить, получал ли президент США выгоду от деловых операций своего сына Хантера.