В США заявили о недостатке улик по делу об импичменте Байдену
Свидетели по делу об импичменте президенту США Джо Байдену заявили на слушаниях в Комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса страны о недостатке улик. Об этом сообщает ТАСС.
На слушаниях председатель комитета Джеймс Комер заявил, что законодатели имеют свидетельства участия Байдена в коррупционных схемах и злоупотребления им служебными полномочиями в период пребывания в должности вице-президента США в 2009-2017 годах, но не смог предоставить прямых свидетельств этому. На этом фоне председатель юридического комитета представителей Палаты представителей Конгресса Джим Джордан и глава комитета по доходам и расходам Джейсон Смит настаивали, что оснований для обвинения президента страны в причастности к коррупционным схемам в период пребывания в должности вице-главы государства на данный момент недостаточно и требуется продолжить расследование по этому делу.
Речь идет об инициированном в начале сентября спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти разбирательстве перед возможным объявлением голосования по импичменту Байдену. В его рамках должны установить, получал ли президент США выгоду от деловых операций своего сына Хантера.
При этом представители Демократической партии, присутствующие на слушаниях, заявили, что расследование является лишь «политическим приемом», направленным на укрепление позиции вероятного кандидата на пост главы страны от Республиканской партии Дональда Трампа и отвлечение внимания от возможной приостановки финансирования работы федерального правительства.