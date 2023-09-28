В Киеве произошел взрыв

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВ Киеве произошел взрывТАСС28 сентября, 23:16Взрыв произошел в Киеве, сообщило украинское издание "Страна".© globallookpress.comПодробности не приводятся.Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, тревога в регионе не объявлялась. В миреГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиМИД непризнанного Косова обвинил Новака Джоковича в прославлении терроризмаВ Киеве произошел взрывНижний Новгород получил статус культурной столицы 2024 года