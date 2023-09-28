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В Киеве произошел взрыв

Взрыв произошел в Киеве, сообщило украинское издание "Страна".

В Киеве произошел взрыв
© globallookpress.com

Подробности не приводятся.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, тревога в регионе не объявлялась.