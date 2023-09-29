Саакашвили назвал бывшую супругу Руловс главной любовью своей жизни

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за два года встретился с бывшей женой Сандрой Руловс и назвал ее "главной любовью своей жизни". Он выразил сожаление о том, что причинил ей боль. Ранее Сандра Руловс сообщила, что "психологически смогла" навестить Саакашвили и пожелала ему свободы, отметив, что они больше не вместе. Об этом пишет РИА Новости.

Саакашвили подчеркнул, что Сандра является самым добрым и разумным человеком, которого он когда-либо встречал. Он признал, что они воспитали двух прекрасных сыновей, которые являются патриотами Грузии. Сандра остается главной любовью его жизни и важной частью его личности. Саакашвили выразил свою глубокую тревогу за все моменты, когда он причинил ей боль. Он заверил, что в будущем будет делать все возможное, чтобы поддержать Сандру, их сыновей Эдуарда и Николоза.