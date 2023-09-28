Трамп подал в британский суд на экс-сотрудника МИ-6 из-за компромата на него

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на экс-сотрудника службы внешней разведки Великобритании MI-6 Кристофера Стила, составившего на него досье с компрометирующей информацией. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на Высокий суд Лондона.

Отмечается, что иск был подан из-за якобы нарушения закона о защите персональных данных. В качестве ответчика выступают Стил и основанная им аналитическая компания Orbis Business Intelligence. По сведениям издания, слушания по делу начнутся 16 октября. Ожидается, что Трамп не будет лично присутствовать на них.

В досье Стила утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Позднее Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах.