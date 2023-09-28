США готовятся к шатдауну правительства

Госдепартамент США готовится к возможному «шатдауну» правительства Соединенных Штатов, рассказал официальный представитель ведомства Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА «Новости».

Миллер отметил, что Госдеп просчитывает различные варианты развития событий, включая возможность частичной приостановки работы.

Представитель ведомства пояснил, что в ближайшие дни будет принято решение о дифференциации отделов в зависимости от их важности для национальной безопасности.

Ключевые отделы будут функционировать, уточнил Миллер, работа остальных будет приостановлена на время шатдауна.

В Пентагоне отметили, в свою очередь, что в случае шатдауна военные продолжат работу, но останутся без денежного довольствия.

В США периодически возникает ситуация, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов.

На время приостановления работы (шатдауна) сотни тысяч работников ведомств, не являющихся критически важными, отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Напомним, что в США в 2022-2023 годах сложилась сложная ситуация. В частности, значительно вырос уровень преступности, выросли цены на товары, поднялся до рекордных величин уровень госдолга.