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США готовятся к шатдауну правительства

Госдепартамент США готовится к возможному «шатдауну» правительства Соединенных Штатов, рассказал официальный представитель ведомства Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА «Новости».

США готовятся к шатдауну правительства
© globallookpress.com

Миллер отметил, что Госдеп просчитывает различные варианты развития событий, включая возможность частичной приостановки работы.

Представитель ведомства пояснил, что в ближайшие дни будет принято решение о дифференциации отделов в зависимости от их важности для национальной безопасности.

Ключевые отделы будут функционировать, уточнил Миллер, работа остальных будет приостановлена на время шатдауна.

В Пентагоне отметили, в свою очередь, что в случае шатдауна военные продолжат работу, но останутся без денежного довольствия.

В США периодически возникает ситуация, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов.

На время приостановления работы (шатдауна) сотни тысяч работников ведомств, не являющихся критически важными, отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Напомним, что в США в 2022-2023 годах сложилась сложная ситуация. В частности, значительно вырос уровень преступности, выросли цены на товары, поднялся до рекордных величин уровень госдолга.

Кроме того, правоохранительные органы впервые в истории Соединенных Штатов ведут расследование в отношении как действующего президента страны Джо Байдена, так и прежнего главы государства Дональда Трампа.

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