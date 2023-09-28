Подростка арестовали за срубленное дерево Робин Гуда в Великобритании

«Это всемирно известная достопримечательность, и сегодняшние события вызвали шок и гнев не только у местного населения, но и за его пределами. Было немедленно начато расследование, и сегодня днем мы арестовали одного подозреваемого в связи с этим», — сказал суперинтендант Кевин Уорин.