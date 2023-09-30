В Армении назвали число переселенцев из Нагорного Карабаха

Уже более 100 тысяч переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению, начиная с 24 сентября. Такое число граждан назвал пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян, пишет ТАСС.
Он отметил, что с территории Нагорного Карабаха выехали в Армению всего 100 417 человек. Багдасарян добавил, что до последнего обострения конфликта в регионе проживало около 120 тысяч граждан.
На данный момент Ереван зарегистрировал больше 81 тысячи переселенцев. Уже известно, что правительство выделило временное жилье 32 тысячам людей, кто приехал из Нагорного Карабаха.
Помимо этого, по его данным, из региона перевезено свыше 21 тысячи транспортных средств. Автомобили и остальная техника шли в Армению через мост Хакари в Лачинском коридоре.
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