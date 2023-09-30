В Армении назвали число переселенцев из Нагорного Карабаха

Уже более 100 тысяч переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению, начиная с 24 сентября. Такое число граждан назвал пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян, пишет ТАСС.

Он отметил, что с территории Нагорного Карабаха выехали в Армению всего 100 417 человек. Багдасарян добавил, что до последнего обострения конфликта в регионе проживало около 120 тысяч граждан.

На данный момент Ереван зарегистрировал больше 81 тысячи переселенцев. Уже известно, что правительство выделило временное жилье 32 тысячам людей, кто приехал из Нагорного Карабаха.