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Умер актер Майкл Гэмбон

Актер Майкл Гэмбон, сыгравший профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет - PA Media.

Умер актер Майкл Гэмбон
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