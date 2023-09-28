В Азербайджане бывшего главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна арестовали по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщает ТАСС и APA.

В Службе государственной безопасности Азербайджана заявили, что проводят предварительное расследование «по факту многочисленных террористических преступлений, совершенных незаконными армянскими вооруженными формированиями» в Нагорном Карабахе.

В спецслужбе заявили, что Варданян, «будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджана вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов».

28 сентября госпогранслужба Азербайджана задержала Варданяна, когда он пытался выехать в Армению.

В Баку Варданяна назвали «нелегально въехавшим в страну и работавшим в должности так называемого государственного министра Нагорно-Карабахской Республики».

Рубен Варданян - экс-владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог». В 2021 году Forbes оценивал его состояние в один миллиард долларов, он входил в топ-200 богатейших людей России.