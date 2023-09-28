Президент Карабаха подписал указ о прекращении существования республики

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР. Республика прекратит существование до 1 января 2024 года, пишет РИА Новости.

Как сообщает ТАСС, указ предписывает населению Карабаха рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться на территории для дальнейшего проживания. Он вступает в силу сразу после публикации.

В документе отмечается, что решение принято исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Также учитывалась и договоренность о беспрепятственном проезде жителей региона и сложивших оружие военных по Лачинскому коридору в Армению, достигнутая с Азербайджаном при посредничестве командования российского миротворческого контингента.

Напомним, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Днем 20 сентября стало известно, что при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня.