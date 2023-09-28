Канадский министр призвал обнародовать документы о пребывании нацистов в стране

Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Миллер призвал обнародовать документы, свидетельствующие о пребывании бывших нацистов в стране. Его со ссылкой на агентство The Canadian Press цитирует ТАСС.

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Он считает, что нужно начать дискуссию, какие из документов должны быть обнародованы, а правительству стоит вернуться к вопросу об их рассекречивании.

«У Канады действительно темная история, связанная с нацистами», — высказался он, добавив, что в истории страны был момент, «когда нацисту было легче попасть в страну, чем еврею».

По данным канадского агентства, речь может идти об обнародовании имен тех, кто воевал на стороне нацистов во Второй мировой войне.