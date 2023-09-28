На Украине назвали требуемую для восстановления энергосистемы сумму
Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что компании потребуется еще несколько сотен миллионов долларов, чтобы восстановить энергосистему страны. Об этом сообщает Hromadske.
Кудрицкий рассказал, что в «Укрэнерго» уже привлекли более миллиарда долларов от западных партнеров на ремонт энергетической инфраструктуры, но этого недостаточно.
«Большую часть своих потребностей мы уже профинансировали. Думаю, что еще несколько сотен миллионов понадобится, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, но также отстраивать их более современными», - заявил глава компании.
В декабре 2022 года украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков заявлял, что около 50 процентов критической инфраструктуры Украины повреждено, а часть - полностью уничтожена.
На фоне этого Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за необходимости обеспечить потребление внутри страны. Украинских потребителей призвали беречь электричество по вечерам - с 19:00 до 22:00 - и по возможности перенести потребление на утро, день или ночь.