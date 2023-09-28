Палата представителей США дважды проголосовала против поправок, которыми предлагалось сократить или полностью отказаться от выделения помощи Украине.

Так, против поправки об исключении средств для Украины из проекта бюджета Пентагона выступили 330 законодателей, в том числе 117 члена Республиканской партии. «За» проголосовали 104 члена этой же партии, передает РИА «Новости».

Против второй инициативы о полном отказе от помощи киевскому режиму проголосовали 339 членов палаты. При этом «за» выступили 93 законодателя.

Накануне сообщалось, что Сенат США в проекте поправок к бюджету предложил сократить объем средств для Украины до 4,5 млрд долларов.