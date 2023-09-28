В США назвали санкции против России провалом

Американский политолог Джон Миршаймер прокомментировал санкции, введенные США против России на фоне спецоперации на Украине . Об этом он высказался в интервью YouTube -каналу Judging Freedom.

«Мы думали, что сможем победить русских. <…> Мы думали, что наши санкции поставят Россию на колени — и это был просчет», — отметил он.

По словам эксперта, Вашингтон «любит санкции», поэтому когда страна вмешалась в украинский конфликт, под ее ограничениями уже находилась половина стран мира. Однако если изучить историю подобных мер, то выяснится, что они обычно они не работали, особенно с такими государствами, как Россия. Миршаймер оценил политику США как неуклюжую и призвал власти соблюдать свои же правила.