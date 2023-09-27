На Украине отметили ненадлежащее состояние бомбоубежищ

1 июня президент Украины Михаил Зеленский отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса. «Я сказал бы так: может быть нокаут», — заявил он. На следующий день политик распорядился проверить бомбоубежища по всей стране. В результате только в Киеве признали негодными почти тысячу защитных сооружений.