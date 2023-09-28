Зеленскому посоветовали бежать из страны

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предложил Владимиру Зеленскому бежать из Украины. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

© Lenta.ru

«Я бы посоветовал ему добровольно уйти в отставку и бежать из страны ради его жены и детей», — сказал он, отметив, что тот еще может это сделать.

В противном случае, предупредил эксперт, Зеленский может нарваться на гнев офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности.

Риттер считает, что дни Зеленского сочтены. Среди прочего, он указал на сокращающееся желание союзников Киева оказывать Вооруженным силам Украины военную помощь, нежелание Киева идти на диалог с Москвой, а также на недовольство граждан уровнем коррупции в стране.