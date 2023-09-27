СМИ: Пашинян сделал ставку на Запад и пожертвовал Карабахом

Ситуация с Нагорным Карабахом является логическим следствием политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который пришел к власти при помощи Запада. Об этом пишет в своей статье для «Комсомольской правды» политический обозреватель Александр Гришин.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения. Во второй половине дня 20 сентября появилась информация о том, что при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Среди условий — полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.

По словам Гришина, он предвидел такое развитие событий еще в 2019 году, когда вернулся из поездки в Нагорный Карабах и встретился с Пашиняном, который «уже тогда говорил про недостаточность усилий Москвы по установлению мира на этой земле».

«И невозможно было забыть, как скривило лицо суетливого и немного дерганого Пашиняна, начавшего «возить» руками по столу, когда он услышал от нас, что для Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. ред.) было бы неплохо для начала, чтобы его признала Родина-мать Армения. Никол отделался фразами, что этим должны замениться лидеры не в Ереване, а в Степанакерте», - отметил он.

При этом российский журналист обратил внимание на то, что в Армении Пашиняна поддерживали и были уверены, что «Европа и остальной «цивилизованный Запад» обязательно встанут на сторону Еревана и Степанакерта и не дадут армян в обиду».

Однако, по мнению политического обозревателя, ставка Пашиняна на Запад и антироссийская риторика привели к тому, что сейчас в регионе сложилась именно такая ситуация.

«Пашинян фактически дезавуировал договоренности с президентом РФ по налаживанию мирного процесса между Баку и Ереваном и фактически предал Карабах, а вместе с ним и Армению», - констатирует он.

Обострение напряженности в Карабахе «привело к потере армянским населением этого региона, многочисленным жертвам и полному фиаско Пашиняна в качестве лидера страны», уверен политический обозреватель.

После событий 19-20 сентября в Нагорном Карабахе, в Армении вспыхнули антиправительственные протесты. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвиняют в признании суверенитета Азербайджана над Карабахом.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил, что структуры внешней безопасности, в которых состоит как Армения, так и Россия, оказались неэффективны. По его словам, это продемонстрировали «нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы».

Он также критиковал российских миротворцев, которые были направлены в регион после обострения конфликта в 2020году. При этом, после начала «антитеррористических мероприятий» Баку, Пашинян подчеркнул, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном.