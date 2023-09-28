В Великобритании спилили "дерево Робин Гуда"
В национальном парке Нортумберленд на севере Англии неизвестные спилили платан, прославившийся своим участием в фильме "Робин Гуд: принц воров". Об этом сообщает британская The Mirror.
Изображения поваленного дерева появились в четверг. При этом, как отмечает издание, на них ясно видно, что дерево было спилено, а не упало само или, например, из-за штормового ветра, который был накануне в регионе.
В национальном парке Нортумберленд факт уничтожения дерева подтвердили.
"К сожалению, знаменитое дерево в Сикамор-Гэп рухнуло ночью. У нас есть основания полагать, что оно было срублено намеренно", - приводит газета сообщение руководства парка.
Платан, получивший известность в 1991 году благодаря фильму режиссера Кевина Костнера "Робин Гуд: принц воров", за последние тридцать с лишним лет стал главной достопримечательностью парка, а его изображения разошлись по всему миру. Как отмечает The Mirror, это было, вероятно, самое фотографируемое дерево в Великобритании.