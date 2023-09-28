В Великобритании спилили "дерево Робин Гуда"

В национальном парке Нортумберленд на севере Англии неизвестные спилили платан, прославившийся своим участием в фильме "Робин Гуд: принц воров". Об этом сообщает британская The Mirror.

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Изображения поваленного дерева появились в четверг. При этом, как отмечает издание, на них ясно видно, что дерево было спилено, а не упало само или, например, из-за штормового ветра, который был накануне в регионе.

В национальном парке Нортумберленд факт уничтожения дерева подтвердили.

"К сожалению, знаменитое дерево в Сикамор-Гэп рухнуло ночью. У нас есть основания полагать, что оно было срублено намеренно", - приводит газета сообщение руководства парка.