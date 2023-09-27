Кеннеди-младший усомнился в версии властей США о терактах 11 сентября

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что не уверен в версии правительства Соединенных Штатов о том, что произошло во время террористических атак 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает издание The Guardian.

В интервью политик признался, что в действительности «не знает», что произошло 11 сентября.

«Я знаю, что произошли странные вещи. <…> Рухнуло одно из зданий, в которое не попал самолет», — сказал он.

Кеннеди-младший также напомнил теорию заговора вокруг здания № 7 Всемирного торгового центра. Он подчеркнул, что хоть открыто и не поддерживает эту версию, все равно не до конца согласен с результатами правительственного расследования теракта.

«Я не одобряю это так или иначе, но я думаю, что в этой стране должно быть допустимо подвергать сомнению официальные версии», — сказал он.

Напомним, что 11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, однако рухнул в Пенсильвании.