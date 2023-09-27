Экс-сотрудница Трампа рассказала, как избавлялись от секретных документов в Белом доме
Помощник экс-президента США Дональда Трампа Марк Медоуз сжигал секретные документы прямо в камине в своем кабинете. Об этом в своих мемуарах под названием «Хватит» рассказала бывшая сотрудница администрации американского президента Кэссиди Хатчинсон, сообщает The Guardian.
Хатчинсон подчеркивает, что в последние месяцы президентства Трампа члены его администрации были охвачены паникой и не выбрасывали мусор в общие мешки для сжигания из-за страха, что кто-то может перехватить содержимое. С конца 2020 года она неоднократно заставала Медоуза за сжиганием бумаг в камине.
По ее словам, так Медоуз заметал следы деятельности бывшего президента и его команды. В первую очередь уничтожались бумаги, которые были связаны с попыткой администрации Трампа отменить итоги президентских выборов 2020 года. Также были уничтожены все записи после встречи с конгрессменом-республиканцем Скоттом Перри, на которой они обсуждали отмену результатов президентских выборов в штате Пенсильвания.
Экс-сотрудница также рассказала, что жена помощника главы США после жаловалась, как ей пришлось потратить много денег на химчистку дорогих костюмов Медоуза. Также она обвинила в домогательствах соратника Трампа Руди Джулиани, который приставал к ней на одном из мероприятий.