Польша начала сбор доказательств причастности нациста Хунки к геноциду поляков

Польские власти начали поиск доказательств того, что украинский нацист Ярослав Хунка, чье появление в парламенте Канады вызвало громкий скандал, причастен к геноциду поляков. Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на пресс-секретаря Института национальной памяти Польши Рафала Лешкевича.

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По его словам, комиссия по расследованию преступлений против народа, работающая при институте, начала работу в архивах.

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Речь идет о возможной причастности Хунки к убийству около 800 поляков, которое произошло в 1944 году в городе Гута Пеняцкая, а также к другим преступления времен Второй мировой войны. Сейчас следователи изучают сотни томов материалов, собранных ранее.

Кроме того, польские власти намерены запросить помощь у других государств.

"Возможно, данные о нем есть в украинских архивах. Недавно в рамках оказания правовой помощи украинцы передали нам документы, касающиеся преступлений в Гуте Пеняцкой", - отметил Лешкевич.

Польский эксперт сравнил дело Хунки с процессом над Иваном Демьянюком. Тот в годы войны был охранником в немецких концлагерях, а после войны скрылся в США. Спустя десятилетия Демьянюк был депортирован в Германию и осужден.

Служившего в дивизии войск СС "Галичина" 98-летнего украинца Ярослава Хунку пригласили в парламент Канады 22 сентября в честь визита президента Украины Владимира Зеленского и представили как украинско-канадского ветерана и борца за свободу.

Зал, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и самого Зеленского с супругой, аплодировал Хунке, что вызвало волну негодования в разных странах.

Так, овации в сторону Хунки МИД РФ назвал трагифарсом, а в Кремле возмутились таким отношением канадцев к памяти о жертвах нацизма.

В офисе генсека ООН осудили случившееся в стенах канадского парламента.

В свою очередь, министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что принял меры для рассмотрения возможности экстрадиции бывшего эсэсовца Ярослава Хунки. Ряд стран потребовали от Канады извинений.