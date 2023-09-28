В Минздраве Узбекистана сообщили о пострадавших при взрыве в Ташкенте

Минздрав Узбекистана в Telegram-канале сообщил о пострадавших при взрыве в Ташкенте.

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«Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области», — отметили в ведомстве.

Среди них нет серьезных травм, в данное время врачи оказывают людям необходимую медицинскую помощь. Количество пострадавших не уточняется.

Ранее в МЧС Узбекистана сообщили, что пожар на одном из складов Сергелийского района города Ташкента вызван молнией. На месте происшествия работают 16 пожарно-спасательных бригад.