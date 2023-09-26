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Спикер парламента Канады уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста

Спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста. Об этом пишет ТАСС.

Спикер парламента Канады уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста
© скриншот

В пятницу, 22 сентября, в парламенте Канады прошло заседание, посвященное приеду в страну украинского лидера Владимира Зеленского.

Спикер парламента пригласил на встречу с ним 98-летнего Ярослава Хунку, служившего в годы Второй Мировой войны в дивизии войск СС «Галичина».

В Германии прокомментировали чествование Зеленским нациста в Канаде

Публикации в ведущих западных СМИ о чествовании в канадском парламенте пожилого нациста вызвали международный скандал.

Лидеры России, Польши, Белоруссии, Израиля, представители крупных международных организаций осудили власти Канады, раскритиковали их за переписывание истории и героизацию нацизма.

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