Спикер парламента Канады уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста
Спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста. Об этом пишет ТАСС.
В пятницу, 22 сентября, в парламенте Канады прошло заседание, посвященное приеду в страну украинского лидера Владимира Зеленского.
Спикер парламента пригласил на встречу с ним 98-летнего Ярослава Хунку, служившего в годы Второй Мировой войны в дивизии войск СС «Галичина».
Публикации в ведущих западных СМИ о чествовании в канадском парламенте пожилого нациста вызвали международный скандал.
Лидеры России, Польши, Белоруссии, Израиля, представители крупных международных организаций осудили власти Канады, раскритиковали их за переписывание истории и героизацию нацизма.
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