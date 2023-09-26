В США миллион человек могут остаться без питьевой воды

Аномальная засуха в штате Луизиана привела к обмелению реки Миссисипи, ослаблению ее потока, пишет обозреватель Дениз Чоу в статье для телеканала NBC News.

Автор статьи отметила, что засуха привела к аномальному понижению уровня реки, а «значительно ослабевший поток позволил замешаться соленой воде».

Чоу пояснила, что в водную артерию начала проникать соленая вода из Мексиканского залива, куда впадает Миссисипи.

По ее оценке, обмеление реки, насыщение ее вод морской солью ставит под угрозу снабжение Нового Орлеана, а также соседних населенных пунктов. Общее население региона составляет порядка 1 млн человек.

Напомним, что в 2023 году природные катастрофы произошли в США, Канаде, Австралии, Германии, Франции, Турции, Греции.