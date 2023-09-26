В Польше призвали экстрадировать бывшего эсэсовца из Канады

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек рассказал в соцсетях, что направил письмо директору Института национальной памяти Каролю Навроцкому с просьбой рассмотреть возможность экстрадиции из Канады бывшего эсэсовца Ярослава Хунки. Об этом пишет РИА «Новости».

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Чарнек отметил, что попросил Навроцкого изучить архивные документы и проверить, находится ли Хунка в розыске за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения.

Министр пояснил, что если данные о действиях бывшего эсэсовца будут обнаружены, то на их основе можно будет обратиться к властям Канады с запросом о его экстрадиции.

Напомним, что в пятницу, 22 сентября, в парламент Канады были приглашены украинский лидер Владимир Зеленский и 98-летний ветеран дивизии СС «Галичина» Хунка.

Спикер парламента представил пожилого эсэсовца как ветерана борьбы за независимость Украины против русских. Члены парламенты приветствовали его овациями.

В этот же день в мировых СМИ появились публикации о мероприятии в парламенте. На их фоне разразился крупный международный скандал. Власти России, Польши, Белоруссии, Израиля раскритиковали правительство Канады, назвали неприемлемым переписывание истории, героизацию фашизма.