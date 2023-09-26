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«США поставят Украине ATACMS. Что значат эти ракеты для Киева?»

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Американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине ракеты большой дальности ATACMS. Asharq Al-Awsat пишет, что ATACMS могут оснащать осколочно-фугасными боеголовками класса WDU-18, массой примерно 227 килограммов.

Максимальная дальность полета ракет составляет до 300 километров, а запускать их можно с высокомобильных артиллерийских ракетных установок HIMARS, которые уже есть в распоряжении Украины.

Asharq Al-Awsat отмечает, что благодаря установке ATACMS из HIMARS можно стрелять, руководствуясь тактикой «бей и беги», - когда ракета запускается, а затем HIMARS перемещается дальше еще до того, как противник откроет ответный огонь.

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявлял, что ATACMS позволят Украине наносить удары по командным пунктам, складам боеприпасов и логистическим маршрутам России далеко за линией фронта.

«Россия обошла санкции G7 на экспорт нефти»

Санкции на экспорт российской нефти, введенные G7, оказались неэффективны, пишет Financial Times. Газета выяснила, что России удалось освободить от санкций около 70 процентов экспорта своей нефти. По данным аналитиков Kpler, поставки сырой нефти из РФ этой весной выросли на 50 процентов вопреки санкциям.

Ранее G7, страны ЕС и Австралия ввели ценовой потолок в 60 долларов за баррель на морские поставки российской нефти на застрахованных западными компаниями танкерах. FT пишет, что нефтяные доходы России увеличиваются из-за постоянного роста цен на топливо и снижения скидок Москвой. Из анализа, проведенного FT, следует, что в августе 2023-го почти три четверти всех морских потоков нефти из России шло без западной страховки.

«Большое похолодание между российскими и западными военными в Арктике»

Россия официально вышла из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕАС), что стало последним ударом по перспективам дальнейшего сотрудничества РФ и Запада в Арктике; отношения между Москвой и западными столицами резко упали до очередного минимума, пишет Responsible Statecraft.

В РФ заявили, что по вине западных членов (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция) деятельность Совета фактически парализована с марта 2022 года. Финляндия не подтвердила запланированную передачу России председательства в СБЕАС, что нарушает принцип ротации и срывает необходимую подготовку. Совет проводил работу в таких областях, как охрана окружающей среды, права коренных народов, сохранение и устойчивое управление лесными ресурсами. Похожая ситуация складывается и в Арктическом совете, семь других членов которого — Канада, США и пять скандинавских государств — объявили в марте 2022 года, что не будут собираться под председательством России или работать над проектами с участием РФ. Responsible Statecraft отмечает, что у этих решений будут долгосрочные издержки. Многосторонние организации могут быть особенно полезны в условиях низкого доверия или враждебности, выступая в качестве платформ для управления конкуренцией, фильтрации дестабилизирующего поведения и содействия диалогу.

Общественников возмутило чествование украинского ветерана СС в Канаде

Центр друзей Симона Визенталя, занимающийся поиском нацистских преступников и борьбой с антисемитизмом, раскритиковал канадский парламент за приглашение украинского ветерана, служившего в нацистском воинском подразделении во время Второй мировой войны.

В организации подчеркнули, что украинец служил в подразделении, причастном к массовым убийствам евреев и людей других национальностей. Центр друзей Симона Визенталя «возмущен, что парламентарии в Палате общин аплодировали ему стоя». Спикер палаты общин Энтони Рота назвал 98-летнего украинского иммигранта Ярослава Хунку героем и «канадско-украинским ветераном Второй мировой войны, который сражался против русских за независимость Украины». Однако Рота не упомянул, что Хунка служил в 14-й гренадерской дивизии СС.

«Почему подрыв «Северных потоков» до сих пор загадка»

Сразу после того, как год назад появились новости о взрывах на трубопроводах системы «Северный поток», СМИ заполнились спекуляциями, в основном в отношении российского правительства, пишет Responsible Statecraft. Затем на Западе признали, что доказательств причастности России нет, однако год спустя мир все еще не знает, «кто это сделал». Некоторые критики предполагают, что расследование зашло на «политически неприятную территорию», поскольку недавние немецкие расследования указывают на украинских военных.

Политолог Анатоль Ливен назвал происходящее попытками «полностью похоронить эту историю», так основные версии по поводу ответственности за взрывы «неизбежно поставят в неловкое положение западные правительства». Утечка документов Пентагона в начале этого года показала, что у США были разведданные о планах украинских военных устроить тайную атаку на подводную сеть с использованием небольшой группы водолазов. Позже Der Spiegel сообщило, что у немецких следователей «почти не осталось сомнений в том, что ответственность за взрыв трубопровода несет украинский спецназ». По их словам, поразительное количество улик указывает на Украину. Но никаких обвинений так и не было выдвинуто.