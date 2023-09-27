Ватикан указал на невыполнение обязательств по ядерному оружию

"К сожалению, риск ядерной войны находится на самом высоком уровне за последние несколько поколений и сопровождается бессовестными угрозами использования ядерного оружия, в то время как гонка вооружений не ослабевает. <...> Государства, обладающие ядерным оружием, все больше полагаются на политику сдерживания, а не на выполнение обязательств согласно Договору о нераспространении ядерного оружия", - сказал на полях сессии ГА ООН секретарь по отношениям с государствами Святого престола монсеньер Пол Ричард Галлахер.