«Есть ли у стран НАТО сильное желание воевать с Россией? Я этого не вижу», — пожаловался Данилов на нежелание альянса противостоять Москве.

Ранее бывший генсек НАТО Джордж Робертсон заявил, что Россия превосходит западные страны по объемам производства военной промышленности в семь раз. Он также подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества артиллерийских снарядов для того, чтоб поддерживать темпы контрнаступления.