Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его не уведомляли о лишении гражданства Украины, но в материалах дела он фигурирует в качестве иностранца.

"Вроде как забрали", - сказал Коломойский, отвечая на вопрос, лишили ли его украинского гражданства. Видео общения бизнесмена с журналистами после заседания апелляционного суда по его жалобе на арест опубликовало местное издание "Страна".

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Коломойский добавил, что не получал уведомлений о лишении украинского гражданства, свой украинский паспорт не сдавал и документ все еще при нем. Он сообщил, что у него "есть еще два паспорта" - Кипра и Израиля, повторив свою шутку, что на Украине запрещено только двойное, но не тройное гражданство. По данным бизнесмена, в нынешнем судебном процессе он фигурирует как иностранец.

"Судя по материалам [дела]", - сказал он.

Коломойский был задержан 2 сентября после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере около $13,8 млн, который затем был увеличен до $105,3 млн. По данным следствия, в 2013-2020 годах бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

7 сентября Национальное антикоррупционное бюро обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год он с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.

Ситуация вокруг гражданства Коломойского

Информация о том, что Коломойского могли лишить украинского гражданства, стала появляться в местных СМИ примерно год назад, однако официального подтверждения так и не поступило.

Летом прошлого года журналисты обратили внимание, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского не опубликованы тексты двух указов. В офисе украинского лидера на запрос СМИ подтвердили, что указы касаются прекращения гражданства и принятия в него, но отказались предоставить более подробную информацию, мотивировав это тем, что там содержатся конфиденциальные сведения.